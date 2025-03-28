بري استقبل مدير عام أمن الدولة.. وعرضٌ للوضع الأمني!

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، يرافقه نائب المدير العام العميد مرشد الحاج سليمان، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وكانت الزيارة مناسبةً جرى خلالها عرض للوضعين الأمني والميداني.

والتقى بري أيضًا حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، في زيارة برتوكولية تعارفية بعد تعيينه حاكمًا للمصرف المركزي، وكانت الزيارة أيضًا مناسبةً جرى خلالها عرض للأوضاع الماليّة والاقتصاديّة.



بعدها، استقبل وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، على ضوء التّصعيد الاسرائيلي لعدوانه اليوم على مناطق لبنانيّة عدّة في الجنوب والضاحية والبقاع الغربي، وخرقه لبنود وقف إطلاق النّار والقرار الأممي 1701، إضافةً لشؤون متّصلة بالقطاعَين الصّحي والاستشفائي في لبنان ودور وزارة الصّحة.



على صعيد آخر ولمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقّى بري برقيّة تهنئة من رئيس الوزراء العراقي السّابق أياد علاوي.