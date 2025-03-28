الرئيس عون: ماكرون وعد بالإتصال بترامب ونتنياهو لبحث الوضع في لبنان
استكمل الرئيسيان جوزاف عون وايمانويل ماكرونـ، بعد المؤتمر الصحافي المشترك، المحادثات الثنائية في غداء عمل تركز البحث فيه على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطويرها وما يمكن أن تقدمه باريس من دعم للبنان على الصعد الأمنية والاقتصادية والنفطية والاجتماعية.
وأكد الرئيس عون، خلال المحادثات الثنائية، على التصميم على تحقيق الإصلاحات، وقد بدأت عملياً بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية وسيصار قريباً إلى استكمال التعيينات والإجراءات، ليكون لبنان جاهزاً قبيل اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت الرئيس عون إلى أن "الاعتداءات الاسرائيلية اليوم استأثرت بالبحث والرئيس ماكرون وعد بالاتصال بالرئيس ترامب ونتنياهو لبحث الوضع والعمل على تمكين لجنة المراقبة من القيام بعملها حسب الاتفاق في تشرين الثاني".