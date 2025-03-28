الرئيس عون: ماكرون وعد بالإتصال بترامب ونتنياهو لبحث الوضع في لبنان

استكمل الرئيسيان جوزاف عون وايمانويل ماكرونـ، بعد المؤتمر الصحافي المشترك، المحادثات الثنائية في غداء عمل تركز البحث فيه على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطويرها وما يمكن أن تقدمه باريس من دعم للبنان على الصعد الأمنية والاقتصادية والنفطية والاجتماعية.