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محليات

في لبنان.. حبوب لقاح الأزهار تثير البلبلة!

2025-03-28 | 12:53
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في لبنان.. حبوب لقاح الأزهار تثير البلبلة!
في لبنان.. حبوب لقاح الأزهار تثير البلبلة!

أوضحت وزارة البيئة أن "البقع الصفراء على سطح البحر ظاهرة طبيعية موسمية ناتجة من حبوب لقاح الأزهار"، وقالت في بيان:

"بعد ورود عدد من الصور تظهر انتشار طبقة صفراء لزجة على سطح مياه البحر في عدد من المناطق اللبنانية، وما أثارته هذه الظاهرة من تساؤلات لدى المواطنين حول طبيعتها وإمكانية أن تكون ناتجة من تلوث بحري، تم تكليف المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمعاينة المواقع المعنية. وبنتيجة الكشف الميداني، تبين أن المادة المنتشرة على سطح المياه ليست سوى حبوب لقاح الأزهار (Pollen Grains) التي تنتشر بكثافة في بداية فصل الربيع نتيجة تفتح الأزهار، وتحملها الرياح لتغطي الأرض والأرصفة وشرفات المنازل، ويصل جزء منها إلى البحر حيث تنتشر على سطحه".

وأشارت إلى أن "هذه الظاهرة طبيعية وتتكرر سنويا في مثل هذا الوقت من السنة"، لافتا إلى أن "حبوب اللقاح لا تعد من الملوثات ولا تشكل خطرا على البيئة البحرية أو الصحة العامة".

وطمأنت المواطنين، مؤكدة "أن ما يشاهدونه هو ظاهرة طبيعية موسمية ولا تدعو إلى القلق".

في لبنان.. حبوب لقاح الأزهار تثير البلبلة!

محليات

لبنان

وزارة البيئة

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