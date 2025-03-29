بري يعتذر عن تقبل التهاني بعيد الفطر بسبب الأوضاع الراهنة

اعتذر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وجنوبه وتماديها في خرق إتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار ١٧٠١ وإستمرار حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية .

