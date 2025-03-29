رصاص واشعة ليزر نحو اليونيفيل.. ماذا حصل جنوبا؟

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أفادوا أن الجيش الإسرائيلي أطلق عليهم طلقات تحذيرية من سلاح رشاش عبر الخط الأزرق، وذلك عند العصر خلال قيامهم بدورية استطلاعية مقررة قرب بلدة رميش في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".