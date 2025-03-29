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محليات

رصاص واشعة ليزر نحو اليونيفيل.. ماذا حصل جنوبا؟

2025-03-29 | 14:26
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رصاص واشعة ليزر نحو اليونيفيل.. ماذا حصل جنوبا؟
رصاص واشعة ليزر نحو اليونيفيل.. ماذا حصل جنوبا؟

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أفادوا أن الجيش الإسرائيلي أطلق عليهم طلقات تحذيرية من سلاح رشاش عبر الخط الأزرق، وذلك عند العصر خلال قيامهم بدورية استطلاعية مقررة قرب بلدة رميش في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".

وأضاف: "وفي حادث منفصل اليوم، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي وجّهت أشعة الليزر نحوهم، مستهدفةً أجسادهم وأعينهم".

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "إن أي عمل يُعرّض سلامة جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم هو أمر غير مقبول".

وشدد تيننتي على أن "أمن جنود حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونُذكّر جميع الأطراف بالالتزام باحترامه، ونحن نتابع هذه الأمور مع الجيش الإسرائيلي".
رصاص واشعة ليزر نحو اليونيفيل.. ماذا حصل جنوبا؟

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