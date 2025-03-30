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محليات
العثور على "جثة متفحمة" في طرابلس
2025-03-30 | 09:41
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العثور على "جثة متفحمة" في طرابلس
عثرت القوى الأمنية على جـثة متفحمة مجهولة الهوية في محيط معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس.
تم نقل الجـثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الهوية وكشف ملابسات الحادث.
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