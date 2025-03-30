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محليات

اتصالٌ بين ماكرون ونتنياهو.. تشديد على حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي

2025-03-30 | 12:51
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اتصالٌ بين ماكرون ونتنياهو.. تشديد على حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي
اتصالٌ بين ماكرون ونتنياهو.. تشديد على حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أبلغ نتنياهو،بضرورة احترام وقف النار في لبنان لضمان الأمن على جانبي الحدود.

 وقال ماكرون خلال اتصال مع نتنياهو: "إن الاحترام الكامل لوقف النار ضروري من أجل تجنب المزيد من التصعيد وضمان استقرار لبنان والمنطقة"، مضيفًا، أن فرنسا تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها تحت إشراف الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
 
و شدد ماكرون على أهمية أن تعمل الحكومة اللبنانية على استعادة السيطرة الكاملة على أراضيها وأسلحتها، وقال: "من المهم أن تعمل الدولة اللبنانية على استعادة حصر السلاح بيدها بما يضمن الاستقرار الداخلي ويمنع أي طرف خارجي من التدخل في الشؤون اللبنانية".
اتصالٌ بين ماكرون ونتنياهو.. تشديد على حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي

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