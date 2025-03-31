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محليات

"منخفض جوي سريع".. كيف ستكون بداية نيسان؟

2025-03-31 | 03:25
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&quot;منخفض جوي سريع&quot;.. كيف ستكون بداية نيسان؟
"منخفض جوي سريع".. كيف ستكون بداية نيسان؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس ربيعي مع رياح خماسينية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب ايطاليا يدفع بكتل هوائية باردة نسبياً ما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً يخف تأثيره اعتبارا من الأربعاء.


معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين ١٣ و٢٢، طرابلس بين ١١ و٢٠ وزحلة بين ٦ و١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحياناً خصوصاً شمال وجنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود الـ ٦٠ كلم/ساعة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ ٧٥ كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتدّ اعتباراً من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س، ناشطة خصوصاً شمال وجنوب البلاد تلامس ٦٠ كم/س.
الانقشاع: جيد، يسوء ليلا بسبب الغبار خصوصاً جنوب البلاد.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٦٥%.
حال البحر: مائج اجمالاً.
حرارة سطح الماء: ٢٠°م.
الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٨.
ساعة غروب الشمس: ١٨:٥٧.
"منخفض جوي سريع".. كيف ستكون بداية نيسان؟

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02:57

قبلان يحذر: الخطأ بموضوع سلاح المقاومة أكبر من لبنان والمنطقة

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة عيد الفطر، إلى أنّ "هناك من يحاول معاقبتنا لأننا مقاومة، ويصرّ على تركعينا لأننا في مواجهة الصهاينة، ويُجلب علينا لأننا أسيادٌ بوطننا، ويعمل على خنقنا لأن مشروعنا السيادي لا يقبل بتطويب البلد للصهاينة وحلفائهم".

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