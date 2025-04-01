وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم

يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند منتصف الليل الموقوف المفرج عنه من السعودية، الحاج حيدر سليم، والذي اطلق سراحه بموجب عفو عام.



‏وكان سليم قد أعتقل خلال الإحرام على اثر اطلاقه عبارات دينية تعبر عن معتقده أثناء الطوف حول الكعبة الشريفة، ما أدى إلى صدور حكم بسجنه.

وقد دخل المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير على خط الجهود المبذولة لحل ملف الموقوفين اللبنانيين، إلى جانب جهود الحكومة السابقة، فضلًا عن الوساطة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، مع السلطات السعودية.