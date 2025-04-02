الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

نداء الوطن: هل عادت "حرب الاغتيالات" بين إسرائيل و "حزب الله"؟

2025-04-01 | 23:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نداء الوطن: هل عادت &quot;حرب الاغتيالات&quot; بين إسرائيل و &quot;حزب الله&quot;؟
نداء الوطن: هل عادت "حرب الاغتيالات" بين إسرائيل و "حزب الله"؟

جاء في صحيفة نداء الوطن:
عاد الهاجس الأمني وبقوة إلى مقدِّم الاهتمامات الداخلية مع تطور خطير تكرر ثانيةً في أقل من أسبوع وهو استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية وهذه المرة من دون سابق إنذار.

مصادر متابعة، وفي حديث لـ «نداء الوطن»، وضعت التصعيد الإسرائيلي في خانة الضغط على لبنان قبيل زيارة نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، من أجل تحقيق أهداف معيّنة.

وأفادت هذه المصادر بأنّ التواصل مستمرّ بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، لتنسيق الموقف قبل الزيارة، وبعدما زار سلام قصر بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية، ينوي اليوم التوجّه إلى عين التينة للقاء الرئيس بري.

وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أن اجتماع عون وسلام بحث في سبل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتم الاتفاق على تعزيز الحضور في منطقة جنوب الليطاني وضبط الأمن والاستمرار بالتواصل مع الأميركيين رعاة اتفاق الهدنة.

من جهتها، أكدت مصادر السراي استمرار اتصالات رئيس الحكومة مع الخارج للضغط على إسرائيل ومنعها من جعل لبنان مجدداً ساحة مستباحة، مشدّدة على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كي تتمكّن الدولة اللبنانية من تعزيز قدراتها وتثبيت الأمن والاستقرار.

نداء الوطن: هل عادت "حرب الاغتيالات" بين إسرائيل و "حزب الله"؟

محليات

لبنان

الجنوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
احصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم

اقرأ ايضا في محليات

خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟
01:24

خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟

جاء في صحيفة نداء الوطن:
خبير أمني دولي قال في لقاء ضيِّق: "ركِّزوا أنظاركم على العراق، لأنه سيكون ساحة العمليات لـ"حزب الله" ضد القوات الأميركية "الموجودة فيه".

01:24

خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟

جاء في صحيفة نداء الوطن:
خبير أمني دولي قال في لقاء ضيِّق: "ركِّزوا أنظاركم على العراق، لأنه سيكون ساحة العمليات لـ"حزب الله" ضد القوات الأميركية "الموجودة فيه".

وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم
14:56

وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم

يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند منتصف الليل الموقوف المفرج عنه من السعودية، الحاج حيدر سليم، والذي اطلق سراحه بموجب عفو عام.

14:56

وساطة لبنانية-سعودية تفرج عن الحاج حيدر سليم

يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند منتصف الليل الموقوف المفرج عنه من السعودية، الحاج حيدر سليم، والذي اطلق سراحه بموجب عفو عام.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025