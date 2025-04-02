الوكالة الوطنية: استهدف الإسرائيلي غرفة جاهزة في ساحة بلدة يارون عبر محلّقة مما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات

صرّح البطريرك الراعي من قصر بعبدا: "هنّأنا الرئيس عون على التعيينات، وأكدنا له محبّتنا وصلواتنا ودعمنا له، كما دعوناه إلى قدّاس الفصح في بكركي، وتطرّقنا إلى الشؤون العامة".

وعن الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر الراعي أنها "تُعدّ خرقًا لوقف إطلاق النار، ولبنان مصرّ على اتباع المسار الدبلوماسي، فيما يجب أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة".

