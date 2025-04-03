لقاء بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.. وهذا ما تم بحثه!

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وزير المالية ياسين جابر متجاوب إلى حد كبير في رفع ميزانية الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة ولمراكز الرعاية الاجتماعية، كاشفةً عن جهوزية لضم حوالي خمسين ألف أسرة الى برنامج أمان من الأسر اللبنانية النازحة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كمرحلة أولى من البرنامج الذي يتوقع أن ترتفع ميزانيته في المرحلة المقبلة.

كلام الوزيرة السيد جاء بعد لقائها الوزير جابر في مكتبه بالوزارة، فقالت: " إن الاجتماع كان مجدياً للغاية وقد خصص للشأن الاجتماعي وتحدثنا عن موضوع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وبرنامج أمان الذي يساعد في تقليص نسبة الفقر، وعن أهمية رفع ميزانية هذه البرامج في موازنة العام 2026."



وأكدت " أن برنامج أمان الذي تموّل الدولة اللبنانية جزءاً منه والباقي من تمويل خارجي قائم وسنسعى كدولة رفع نسبة تمويله من الموازنة الجديدة وهذا ما تضمنه البيان الوزاري حيال زيادة الانفاق على الشأن الاجتماعي وأكد عليه وزير المالية الذي يعمل لكي تكون الموازنة الجدية إصلاحية."



وأشارت السيد الى ان برنامج أمان يطال 800 ألف شخص لبناني ما يعني أن هناك ضخاً في الاقتصاد يساوي /20/ مليون دولار أميركي شهرياً ما يشكل 1% من الناتج المحلي.



وأضافت التحدي الحالي أن ترفع الدولة نسبة انفاقها على هذا البرنامج الذي وفي مرحلته الثالثة سيضم قرابة خمسين ألف عائلة نازحة جراء العدوان الاسرائيلي ، وهذا ما يستدعي ان تبادر الدولة الى زيادة انفاقها على هذا البرنامج وقد كان الوزير ياسين متجاوباً الى الحد الكبير إزاء ذلك.