الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كيف سيواجه لبنان عاصفة "أورتاغوس"؟

2025-04-03 | 12:21
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيواجه لبنان عاصفة &quot;أورتاغوس&quot;؟
كيف سيواجه لبنان عاصفة "أورتاغوس"؟

عشية المحادثات السياسية التي ستجريها نائبة الموفد الاميركي مورغن اورتاغوس صباح السبت مع كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تتصاعد وتيرة الضغوط الاميركية الاسرائيلية بدءا من تجميد اجتماعات لجنة المراقبة وصولا الى الضوء الاخضر لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وعاصمته بيروت.

وتقول مصادر سياسية للجديد إن الضغوط السياسية ستستمر مع زيارة أورتاغوس من أجل فرض تشكيل اللجان الدبلوماسية ذات الطابع السياسي، ويمكن أن تقارب ملف سلاح حزب الله من باب القضاء عليه في كل لبنان، إلا أن مصادر متقاطعة مع الرئاسات الثلاث تقول للجديد إن الموقف اللبناني موحد وستسمعه أورتاغوس في المقرات الثلاثة، فاتفاق وقف إطلاق النار موجود، وعملت عليه اميركا، ووقع بضمانتها ومن خلالها، وتنفيذه تحت إشرافها، فلنذهب الى تطبيقه والضغط على اسرائيل للالتزام به، من دون فتح أي مسارات جديدة لا توصل الى نتيجة، لكي تبقى المرجعية القرار الاممي 1701 واتفاق وقف اطلاق النار، أما سلاح حزب الله فيتطلب توافقا عبر استراتيجية دفاعية، التزم لبنان بإجرائها.

مصادر مقربة من رئاسة الحكومة تقول للجديد إن الجانب اللبناني سيستمع الى اورتاغوس ويدرس مقترحاتها، ولكنه  سيطرح  على اورتاغوس الدبلوماسية المكوكية، على غرار ما كان يستخدمها آموس هوكشتاين، أي نقل الرسائل بين لبنان وإسرائيل من دون أية لجان، غير أن الموقف الثابت هو التأكيد على الايجابية في تشكيل لجنة للتفاوض غير المباشر على النقاط الثلاث عشرة  المتنازع عليها فقط، على غرار اللجنة التي أجرت المفاوضات البحرية.
كيف سيواجه لبنان عاصفة "أورتاغوس"؟

محليات

المشهد السياسي

مورغان اورتاغوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: واشنطن تضغط وباريس تتوسّط ولبنان متمسك بـ 1701
بالصور.. إضاءة واجهة السرايا في "اليوم العالمي للتوحد"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025