الثلاثاء موعد استجواب كريم سلام.. الجديد تكشف!

أفادت معلومات الجديد، أن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قرر توقيف كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وجاهياً، وادعى عليه بجرائم اختلاس اموال عامة واثراء غير مشروع وتبييض الاموال، إضافة الى الرشوة والتزوير مع العلم بالامر، وطلب من قاضي التحقيق بلال حلاوي إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه وقد حدد القاضي حلاوي يوم الثلاثاء المقبل موعداً لسوقه واستجوابه".



ولفتت معلومات الجديد الى ان "التوقيف جاء على خلفية احالة محكمة الجنايات لملف شركة المشرق للتأمين المفتوح امام القضاء اللبناني منذ عامين وقدر صدر فيه حكم عن محكمة الجنايات والذي طلبت فيه الادعاء على سلام".