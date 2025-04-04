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محليات

منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية

2025-04-04 | 04:21
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منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية
منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية
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منصوري: استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية

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حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم في المركزي: أدرك ثقل الأمانة ودقة المرحلة التي نمر بها وأخص بالشكر الرؤساء الثلاث والوزراء على ثقتهم
منصوري: الجواب على أموال المودعين ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي

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حاكم مصرف لبنان: الأولوية لسداد أموال صغار المودعين
04:42

حاكم مصرف لبنان: الأولوية لسداد أموال صغار المودعين

أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم في مصرف لبنان الى انه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة".


04:42

حاكم مصرف لبنان: الأولوية لسداد أموال صغار المودعين

أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم في مصرف لبنان الى انه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجياً من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة".


الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!
04:34

الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

04:34

الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

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