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محليات

الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!

2025-04-04 | 04:34
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الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!
الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهاية الأسبوع وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا، مع درجات حرارة دون معدلاتها . يتحول نهار الأحد تدريجيا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تحمل معها طبقات من الغبار و تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة كما تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل . يحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت، كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل ، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال  البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم صباحا، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع سيطرة للرياح الخماسينية الحارة والجافة والتي تكون ناشطة و تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 70 كلم/س ومحملة بالغبار، فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة و رياح ناشطة تشتد احيانا و ارتفع اضافي بدرجات الحرارة.
الطقس يتأثر برياح خماسينية حارة!

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