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محليات

سفير قلِق من الضغط على حزب الله (الجمهورية)

2025-04-05 | 01:14
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سفير قلِق من الضغط على حزب الله (الجمهورية)
سفير قلِق من الضغط على حزب الله (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن سفير عربي قوله إنّه يشعر بقلق بالغ حيال الوضع الراهن في لبنان، مشيراً إلى التطورات الأمنية السريعة الأخيرة.

وأكد السفير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن لبنان يواجه فرصة إنقاذ عبر انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً بدعم دولي. لكن، أضاف السفير، هناك قلق متزايد من الحوادث الأمنية الأخيرة ومن احتمالية استمرار الضغط على حزب الله، خصوصاً في ظل تصريحات إسرائيلية تشير إلى نية استنزاف الحزب عسكرياً ومالياً.

وختم قائلاً: "الوضع بالغ الخطورة ويستدعي التزام الجميع بوقف إطلاق النار ودعم لبنان في مسؤولياته". 

سفير قلِق من الضغط على حزب الله (الجمهورية)

محليات

حزب الله

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

لبنان

بيروت

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