إنتهاء لقاء أورتاغوس مع الرئيس عون وغادرت قصر بعبدا دون الإدلاء بتصريح

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في منزله في معراب، الموفدة الخاصة الأميركية لشؤون لبنان مورغان أورتاغوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية ناتاشا فرانسيسكي والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، بحضور النائبة ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف الجبيلي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الامريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.