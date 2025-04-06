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محليات

بيوت جاهزة تدخل بلدة طيرحرفا المدمرة (فيديو)

2025-04-06 | 04:34
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بيوت جاهزة تدخل بلدة طيرحرفا المدمرة (فيديو)
بيوت جاهزة تدخل بلدة طيرحرفا المدمرة (فيديو)

بيوت جاهزة تدخل بلدة طيرحرفا المدمرة

بعد ايام قليلة على إستهداف الجيش الاسرائيلي بيوت جاهزة في الناقورة ويارون وكفركلا وشيحين وغيرها، شقت 4 بيوت محملة على قاطرات طريقها إلى بلدة طيرحرفا في قضاء صور مخترقة الدمار الذي يلف البلدة بأكملها

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بيوت جاهزة تدخل بلدة طيرحرفا المدمرة (فيديو)

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لا تغسلوا سيارتكم!
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08:01

لا تغسلوا سيارتكم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

08:01

لا تغسلوا سيارتكم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية
07:17

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.

07:17

في زحلة.. لائحة موحّدة بين القوات والكتلة الشعبية

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.

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