الجيش الإسرائيلي: اغارت طائرة لسلاح الجو على عنصرين لحزب الله عملا بآلية هندسية في منطقة زبقين جنوب لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة. كما ستنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصاً في الشمال والجنوب، محملة بالغبار ما يؤدي إلى تدني الرؤية. بعد الظهر، تزداد الرطوبة ويحتمل تساقط أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية.توقعات طقس الأيام المقبلة:
مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.