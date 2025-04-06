الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"لا تشعلوا النيران".. تحذير من الدفاع المدني!

2025-04-06 | 11:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لا تشعلوا النيران&quot;.. تحذير من الدفاع المدني!
"لا تشعلوا النيران".. تحذير من الدفاع المدني!

أصدرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

"تحذر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية لها، لا سيما في ظل الرياح الخماسينية القوية التي تضرب لبنان خلال هذه الفترة من السنة، والتي ترفع من احتمال اتساع رقعة النيران بسرعة وتَحوُّل أي حريق بسيط إلى كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها.

وتنبه إلى أن خطر اندلاع حرائق الغابات سيبقى مرتفعاً حتى يوم الأربعاء على الأقل، وفق ما تُظهره بيانات مؤشر خطر الحرائق، ما يستوجب أقصى درجات الحذر والوعي من قبل المواطنين والمقيمين.

كما تشدد على أن أي عمل يؤدي إلى إشعال النيران عن قصد أو عن إهمال سيُعتبر جريمة بيئية، وسيُلاحَق مرتكبوه بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقهم.

وتجدد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها إلى التقيد التام بإرشاداتها وتعليماتها الصادرة في هذا الإطار، وتطلب من المواطنين الاتصال فوراً على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن أي حريق – مهما كان حجمه – وتحديد موقعه بدقة، ليتسنى لعناصر الدفاع المدني التدخل السريع والفعال والحد من الأضرار" .
 
 
 
"لا تشعلوا النيران".. تحذير من الدفاع المدني!

محليات

الدفاع المدني

الحرائق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إضراب تحذيري في الجامعة اللبنانية.. ماذا في التفاصيل؟
"تهميش وتأخير في المستحقات".. إضراب تحذيري للأساتذة المتعاقدين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025