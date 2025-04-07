لجنة المال تؤكد التعاون مع صندوق النقد وتتريّث في زيادة مساهمة لبنان بـ ٤٢٣ مليون دولار لحين الاطلاع على الأثر المالي وطريقة الدفع

هنا بيروت - مروان شربل - الحلقة الكاملة
زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان انه "في وقت سابق اليوم هاجم الجيش الاسرائيلي في غارة جوية محمد عدنان منصور قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان".وادعى ادرعي أنه "خلال الحرب قاد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الاعلى".
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماعاً لجهاز أمن المطار حضره قائد الجهاز العميد فادي كفوري ورؤساء القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، والضابطة الجمركية.