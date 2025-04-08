الرئيس عون بحث تحضيرات زيارته الى ابو ظبي

انهار أحد المباني المتصدعة في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار في الشوارع. وقد أثار الحادث حالة من الهلع بين الأهالي الذين بدأوا في التكهن بأنه قد يكون ناتجًا عن غارة إسرائيلية، ما زاد من المخاوف في المنطقة. إلا أن جهاد البناء يقومون بهدم بعض المباني المتضررة جراء الحرب.