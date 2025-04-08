مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء

انهار أحد المباني المتصدعة في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار في الشوارع. وقد أثار الحادث حالة من الهلع بين الأهالي الذين بدأوا في التكهن بأنه قد يكون ناتجًا عن غارة إسرائيلية، ما زاد من المخاوف في المنطقة. إلا أن جهاد البناء يقومون بهدم بعض المباني المتضررة جراء الحرب.
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 بتاريخ 8/4/2025، التي تحدد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، حيث ستُغلق جميع الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في لبنان ابتداءً من صباح الخميس 17/4/2025 وحتى مساء الإثنين 21/4/2025.
إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية جينين هينيس ـ بلاسخارت.