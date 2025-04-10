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الأخبار: أورتاغوس تناولت ملف المرفأ بدقة.. وطلبت استبعاد المقربين من حزب الله

2025-04-10 | 00:31
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الأخبار: أورتاغوس تناولت ملف المرفأ بدقة.. وطلبت استبعاد المقربين من حزب الله
الأخبار: أورتاغوس تناولت ملف المرفأ بدقة.. وطلبت استبعاد المقربين من حزب الله

كتبت صحيفة الأخبار، "اللافت أن نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، تحدّثت عن ملف المرفأ بكل تفاصيله بدقّة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة. وأوصلت، بحسب مصادر مطّلعة، رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقاً إلى بيروت والتي حملت شروطاً واضحة في ما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية، بطلب استبعاد المقرّبين من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك".

وقالت المصادر لصحيفة الأخبار، إن "الجهات والشخصيات التي التقت أورتاغوس سمعت منها كلاماً عن المرفأ، وفهِمت أن هناك قراراً بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي".

وأشارت المصادر إلى أن "ما جرى تسريبه من أكاذيب لم يكُن مفاجئاً، إذ سرعان ما رُبِطت الحملة الإعلامية بما كانت الموفدة الأميركية قد تحدّثت عنه".

وفيما قالت المصادر إن "طاقم السفارة الأميركية في بيروت يتولّى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين"، لفتت إلى "همس حول إشراف فريق أمني أميركي على المرفأ يتولّى المراقبة والتدقيق وإن ليسَ بشكل ظاهر".

وتوقّعت المصادر أن "تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلّق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية".
 
 
 
 
الأخبار: أورتاغوس تناولت ملف المرفأ بدقة.. وطلبت استبعاد المقربين من حزب الله

محليات

صحيفة الأخبار

مورغان أورتاغوس

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