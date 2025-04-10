الأخبار: أورتاغوس تناولت ملف المرفأ بدقة.. وطلبت استبعاد المقربين من حزب الله

كتبت صحيفة الأخبار، "اللافت أن نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، تحدّثت عن ملف المرفأ بكل تفاصيله بدقّة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة. وأوصلت، بحسب مصادر مطّلعة، رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقاً إلى بيروت والتي حملت شروطاً واضحة في ما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية، بطلب استبعاد المقرّبين من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك".