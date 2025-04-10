حزب الله يطلب توخي الدقة!

تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات ‏منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، إنّ تلك الادعاءات هي عارية عن ‏الصحة جملة وتفصيلًا.‏

تؤكد العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، أنه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ ‏مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في ‏حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية.‏

تدعو العلاقات الإعلامية وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، ‏والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتؤكد ‏استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنّبًا ‏للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.‏