لا صحة لتهديدات إسرائيلية في جبشيت وعربصاليم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تداول رسالة صادرة من رقم دولي لدولة إفريقية تتضمن تهديدا من العدو الاسرائيلي بضرورة إخلاء حي في بلدة جبشيت، الأمر الذي أثار جوًّا من الإرباك لدى المواطنين، ليتبيّن بعد ذلك عدم صحّته وان الرسالة وهمية، أرسلها "صاحب دعابة" للتهويل على الناس.

كما جرى التداول برسالة تهديد في بلدة عربصاليم وأشيع ان أجواء قلق وحذر سادت البلدة ، وتبين ان لا صحة لهكذا خبر او رسالة، وأفيد ان الأهالي كانوا في واجب ديني في النادي الحسيني والحياة طبيعية في البلدة.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقا دقيقا في مصدر هذه الاخبار المغرضة والارقام المتداولة.