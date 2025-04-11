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الجمهورية: مطالب أورتاغوس بشأن سلاح "حزب الله" لا تتحمل المماطلة

2025-04-11 | 00:53
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الجمهورية: مطالب أورتاغوس بشأن سلاح &quot;حزب الله&quot; لا تتحمل المماطلة
الجمهورية: مطالب أورتاغوس بشأن سلاح "حزب الله" لا تتحمل المماطلة

قالت مصادر سياسية مواكبة لصحيفة الجمهورية، إنّ "أركان الحكم يدركون أنّ المطالب الأميركية التي نقلتها أورتاغوس، في ملف سلاح "حزب الله"، لا تتحمّل المماطلة. ولذلك هم بادروا إلى تطمينها إلى أنّ الأمر سيكون قيد المعالجة الجدّية، وفي أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بطريقة اعتباطية بل بالنقاش مع "الحزب" والحوار بين القوى اللبنانية كافة. فالعملية يجب أن تتمّ في هدوء ورضى متبادل، وليس بالتصادم بين اللبنانيين. وهو ما يستلزم الحاجة إلى مهلة زمنية "معقولة".

وأضافت المصادر، أنّ "الموقف الرسمي يحظى بدعم "الحزب"، وفي تقديرها أنّ "المسؤولين في الحكم يراهنون على أنّ المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تطورات مهمّة في ملف العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً بعد انطلاق المحادثات المقررة غداً في سلطنة عُمان بين الطرفين، والتي ستؤدي على الأرجح إلى حسم عدد من الملفات الساخنة، ومنها نفوذ إيران في بعض دول المنطقة، ومنها لبنان. وسيعني ذلك بلورة معطيات جديدة في موقف إيران من موضوع الحزب وسلاحه ومدى انخراطه في الدولة وطريقة تعاطيه مع قرار وقف النار. وهذا ما سيسمح لأركان السلطة بمقاربة الملف بنحو أوضح، ومن دون تعريض البلد لمغامرات".
 
 
 
 
الجمهورية: مطالب أورتاغوس بشأن سلاح "حزب الله" لا تتحمل المماطلة

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