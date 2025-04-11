الجمهورية: مطالب أورتاغوس بشأن سلاح "حزب الله" لا تتحمل المماطلة

قالت مصادر سياسية مواكبة لصحيفة الجمهورية، إنّ "أركان الحكم يدركون أنّ المطالب الأميركية التي نقلتها أورتاغوس، في ملف سلاح "حزب الله"، لا تتحمّل المماطلة. ولذلك هم بادروا إلى تطمينها إلى أنّ الأمر سيكون قيد المعالجة الجدّية، وفي أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بطريقة اعتباطية بل بالنقاش مع "الحزب" والحوار بين القوى اللبنانية كافة. فالعملية يجب أن تتمّ في هدوء ورضى متبادل، وليس بالتصادم بين اللبنانيين. وهو ما يستلزم الحاجة إلى مهلة زمنية "معقولة".