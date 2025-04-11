"3 سيناريوهات لتسليم سلاح حزب الله" (نداء الوطن)

أشارت مصادر لنداء الوطن، إلى وجود سيناريوات ثلاثة لتسليم سلاح "حزب الله":

السيناريو الأول: الحوار الذي طرحه رئيس الجمهورية للاتفاق مع "الحزب" على جدول زمني لتسليم سلاحه.



السيناريو الثاني: حتمية تسليم السلاح بأسرع وقت، وذلك بدفع أميركي نقلته أورتاغوس، والتي أكدت في مجالسها الخاصة أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح في شمال الليطاني وجنوبه. وستحدد في زيارتها الثالثة المرتقبة بعد عيد الفصح مهلة زمنية لتسليم السلاح.



السيناريو الثالث: يكاد يكون أصعب، باعتبار أن آخر الدواء الكي، وبموجبه يعطي الأميركي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهجوم كبير انطلاقاً من البقاع لتدمير سلاح "الحزب" بالقوة. وهنا تلفت المصادر إلى أنه حتى الساعة لم يُرفع حظر سفر رعايا دول الخليج إلى لبنان خوفاً من تطورات ميدانية.