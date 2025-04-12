جعجع لوزير الطاقة: تهانينا الحارة!

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

تهانيّ الحارّة لوزير الطاقة جو الصدي الذي، وفي أقل من شهرين، أنهى الإجراءات الخاصة كلها بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد تأخير دام 23 عاما، وبعد عرقلة مقصودة رفضا لتعيين هذه الهيئة من قبل كل من تعاقب على هذه الوزارة منذ صدور قانون تنظيم الكهرباء 462/2002، الأمر الذي أبقى قطاع الكهرباء مزرعة لهم ولمحسوبياتهم ومصالحهم، وعلى حساب المواطن اللبناني الذي عانى طيلة هذه الفترة العتمة والظلام.