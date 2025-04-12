الجميل: الحوار الوحيد المطلوب للبحث في كيفية تسليم السلاح هو بين رئيس الجمهورية والحكومة

في الوقت البدل الضائع والى حين انتهاء المفاوضات الاميركية الايرانية وتبيان نتائجها على المنطقة، ظهرت نوايا رئيس الجمهورية جوزاف عون بإجراء حوار ثنائي مع حزب الله وخوض نقاش حول حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وخصوصا أن الجو السياسي والظروف الداخلية لا تسمح بإجراء حوار وطني جامع وحقيقي، في ظل رفض بعض المكونات الحوار على استراتيجية وطنية تتقدمها القوات اللبنانية، الا أن مصادر سياسية معنية بالملف قالت للجديد إن نية الرئيس عون الحوارية تلقاها حزب الله بإيجابية ولكن لم يبدأ بعد مسارها التطبيقي ولم يبدأ حتى اللحظة الحوار الثنائي، وهذا الامر مرتبط أيضا بأولوية دحر الاحتلال وتحرير ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات لكي يكون الحوار منتجا.