الجميل: حزب الله عليه أن يسلم سلاحه بملء ارادته

وشدد الجميل على أن "وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كان السبب الرئيسي لاندلاع الحرب الأهلية"، مشيراً إلى أن "تسليم حزب الله لسلاحه بملء إرادته هو واجب وشرط أساسي لبناء لبنان الجديد".

وأضاف أن "الحوار الوحيد المطلوب لبحث آلية تسليم هذا السلاح هو بين رئيس الجمهورية والحكومة حصراً".