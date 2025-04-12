الجميل: حزب الله عليه أن يسلم سلاحه بملء ارادته
أكد رئيس حزب "الكتائب"، النائب سامي الجميل، في الذكرى الخمسين لانطلاق "المقاومة اللبنانية"، أن "الحرب الأهلية لم تكن خياراً بل فُرضت على اللبنانيين"، قائلاً: "نحن لم نذهب إلى الحرب، إنما الحرب جاءت إلينا".
وشدد الجميل على أن "وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كان السبب الرئيسي لاندلاع الحرب الأهلية"، مشيراً إلى أن "تسليم حزب الله لسلاحه بملء إرادته هو واجب وشرط أساسي لبناء لبنان الجديد".
وأضاف أن "الحوار الوحيد المطلوب لبحث آلية تسليم هذا السلاح هو بين رئيس الجمهورية والحكومة حصراً".