في كلام ميقاتي.. إشادة بعون وملاحظات على سلام

قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "أداء رئيس الجمهورية هو أداء رجل دولة لا رجل سلطة ولدى تشكيل الحكومة تصرف ولا يزال كرجل دولة، حتى بانفتاحه على كل الاطراف. لقد قدم تنازلات في موضوع تشكيل الحكومة، انطلاقاً من حسه كرجل دولة، وهذا ما يميزه عن الآخرين".





وأضاف "أتمنى للرئيس سلام كل التوفيق وأن يحافظ على المقام وعلى الدستور وروحيته ويكون الالتزام بالدستور كاملاً. الرئيس سلام هو من أكثر المنظّرين بالدستور، ولكن الفارق كبير بين التنظير والتطبيق. الدستور لم يوضع لزرع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بل لإرساء التعاون البناء".