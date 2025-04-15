في كلام ميقاتي.. إشادة بعون وملاحظات على سلام

وأضاف "أتمنى للرئيس سلام كل التوفيق وأن يحافظ على المقام وعلى الدستور وروحيته ويكون الالتزام بالدستور كاملاً. الرئيس سلام هو من أكثر المنظّرين بالدستور، ولكن الفارق كبير بين التنظير والتطبيق. الدستور لم يوضع لزرع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بل لإرساء التعاون البناء".
وتابع"حزب الله دخل في حرب اسناد وكانت خاسرة، وقد احتلت اسرائيل أرضنا، فكان التفاهم بهدف تنفيذ القرار 1701 في ضوء المستجدات، بكفالة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ولكن لسوء الحظ فقد ترك الجميع المهمة وبقيت اسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتقوم بعدوان موصوف وبانشاء مناطق عازلة والأولوية اليوم هي لاخراج اسرائيل من الاراضي المحتلة، وهذا يتم بطريقة واحدة هي تشكيل لجنة امنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، ونقاط الحدود اللبنانية الجنوبية، وعندها يصبح الانسحاب الاسرائيلي تلقائياً الى ما وراء الحدود، وهذا الامر يتطلب ضمانات دولية او اممية".