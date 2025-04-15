الرئيس عون لعناصر أمن الدولة: كونوا سفراء الأمن لدى الأحزاب

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم الثلاثاء مقر المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث كان في استقباله المدير العام للمديرية اللواء الركن إدكار لاوندس، ونائب المدير العام العميد مرشد سليمان، إلى جانب عدد من رؤساء الشعب والضباط.

استهل الرئيس عون زيارته باجتماع عقده في مكتب اللواء الركن لاوندس، في حضور العميد سليمان ورئيس الديوان العميد جميل طعمة، اطّلع خلاله على واقع عمل المديرية، ونتائج التعيينات الأخيرة، والحاجات اللوجستية والبشرية التي تفرضها المرحلة المقبلة في ضوء تزايد المهام الأمنية.



وفي لقاء موسّع مع الضباط، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية الدور الوطني المنوط بجهاز أمن الدولة، وضرورة التزامه مكافحة الفساد وخدمة المواطنين، قائلاً: "كونوا سفراء أمن الدولة لدى الأحزاب، لا العكس. ولاؤكم يجب أن يكون للبنان والدولة فقط".



وأكد الرئيس عون دعمه الكامل للجهاز في مواجهة أي ضغوط سياسية أو تدخلات، مشدداً على وجوب التحضير الجاد لمواكبة الانتخابات المقبلة، وضبط أي مخالفات محتملة، وفقاً للأصول القانونية.



بدوره، شكر اللواء الركن لاوندس فخامة الرئيس على زيارته، مؤكداً التزام أمن الدولة بالعمل تحت سقف القانون والدستور، وقال:

نعدكم بأن تبقى المديرية العامة لأمن الدولة في طليعة المؤسسات الساهرة على الأمن ومكافحة الفساد، وستشهدون قريباً إنجازات ميدانية حقيقية".