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محليات

هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة

2025-04-15 | 10:39
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هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة

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هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة

محليات

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الرئيس عون من الدوحة: الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة
10:48

الرئيس عون من الدوحة: الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله ال ثاني الى جانب السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر السفيرة فرح بري وعدد من موظفي السفارة.
وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف الاميري، توجه الرئيس عون والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق كيمبنسكي Kempinski -The Pearl ، حيث عقد اجتماعين في حضور الوزير رجي، مع كل من السفيرة بري والسفير سعود بن عبد الرحم آل ثاني، تم خلالهما البحث في ابرز المواضيع التي سيتم بحثها في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهو رية بأمير قطر.

10:48

الرئيس عون من الدوحة: الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله ال ثاني الى جانب السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر السفيرة فرح بري وعدد من موظفي السفارة.
وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف الاميري، توجه الرئيس عون والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق كيمبنسكي Kempinski -The Pearl ، حيث عقد اجتماعين في حضور الوزير رجي، مع كل من السفيرة بري والسفير سعود بن عبد الرحم آل ثاني، تم خلالهما البحث في ابرز المواضيع التي سيتم بحثها في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهو رية بأمير قطر.

في بيروت.. بدء إزالة كافة الشعارات والصور من الطرقات (فيديو)
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09:59

في بيروت.. بدء إزالة كافة الشعارات والصور من الطرقات (فيديو)

بتوجيهات وزير الداخلية كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود فوجي حرس وإطفاء مدينة بيروت بازالة كافة الشعارات واللافتات والصور والأعلام واللافتات عن الاملاك العامة على طول الطريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية بالاتجاهين.

09:59

في بيروت.. بدء إزالة كافة الشعارات والصور من الطرقات (فيديو)

بتوجيهات وزير الداخلية كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود فوجي حرس وإطفاء مدينة بيروت بازالة كافة الشعارات واللافتات والصور والأعلام واللافتات عن الاملاك العامة على طول الطريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية بالاتجاهين.

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