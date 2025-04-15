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محليات

بيان جديد لـ "الحزب".. ودعوة لـ "تحرّك عاجل"

2025-04-15 | 11:01
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بيان جديد لـ &quot;الحزب&quot;.. ودعوة لـ &quot;تحرّك عاجل&quot;
بيان جديد لـ "الحزب".. ودعوة لـ "تحرّك عاجل"

صدر عن حزب الله البيان التالي:


"يدين حزب الله بأشدّ العبارات جريمة تدنيس مئات المستوطنين الصهاينة، على مدى ‏ثلاثة أيام متتالية، ‏لحرمة المسجد الأقصى المبارك، باقتحامهم لباحاته وأدائهم طقوسًا ‏تلمودية وارتكابهم ممارسات ‏استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال، وبقيادة ‏شخصيات متطرفة من الكنيست، في مشهد عدواني وقح ‏يهدف العدو فيه إلى خلق ‏واقع جديد وخطير، في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير ‏الهوية ‏العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، ظنًّا منه أن جرائمه في غزة والضفة ستصرف ‏أنظار الأمة ‏عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها.‏
إنّ هذه الممارسات العدوانية، التي يستغل فيها العدو ومستوطنوه الأعياد والمناسبات ‏الدينية لتدنيس ‏المسجد الأقصى، هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ‏ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد ‏لوقف تلك الانتهاكات. إنّ شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي ‏على قدرٍ عالٍ ‏من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت على تلك ‏الانتهاكات والمجازر يشجّع العدو ‏الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه، في كلٍ من القدس وغزة والضفة ‏ولبنان ‏وسوريا واليمن، وعلى تجاوز كلّ الخطوط الحمراء.‏
يدعو حزب الله منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة ‏وأحرار ‏العالم، إلى التحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليًا ‏في وجه الاستباحة المستمرة ‏للمسجد الأقصى، والعمل بفعالية وقوّة لوقف الإجرام ‏الصهيوني المدعوم أميركيًا على فلسطين والمنطقة".‏ 
بيان جديد لـ "الحزب".. ودعوة لـ "تحرّك عاجل"

محليات

حزب الله

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وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب
14:29

وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

14:29

وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

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