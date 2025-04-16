المكتب الاعلامي لوزير المالية نفى الكلام المنسوب له حول عدم تجاوبه مع طلب تصحيح معاشات العسكريين: الموضوع لم يطرح أصلاً

أشار المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان الى ان "بعض وسائل الإعلام نسبت اليوم إلى وزير المالية ياسين جابر مواقف غير صحيحة على الإطلاق، قالت في إحداها إن وزير المالية لم يتجاوب مع طلب تصحيح معاشات العسكريين أسوة بسائر الموظفين الإداريين في الدولة بذريعة أن عديد الجيش كبير جداً ولا قدرة مالية للدولة على ذلك راهناً".