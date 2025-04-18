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محليات

سرق البطارية... فانتهى به المطاف موقوفًا!

2025-04-18 | 12:38
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سرق البطارية... فانتهى به المطاف موقوفًا!
سرق البطارية... فانتهى به المطاف موقوفًا!

وطنية - أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السّرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في محلّة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بكمينٍ محكمٍ في المحلّة ذاتها، وتبيّن أنّه يُدعى:  س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة من داخل مركبة.

سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".

 

سرق البطارية... فانتهى به المطاف موقوفًا!

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بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله
14:29

بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله

أكد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أنه "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح الحزب وسنواجه من يعتدي على المقاومة كما واجهنا اسرائيل".

14:29

بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله

أكد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أنه "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح الحزب وسنواجه من يعتدي على المقاومة كما واجهنا اسرائيل".

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!
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14:10

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحا أن "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".

14:10

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحا أن "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".

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