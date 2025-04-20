الراعي: الدولة وحدها هي التي تحمينا

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس عيد الفصح في بكركي، أن “الدولة وحدها هي التي تحمينا وأي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر وآن الأوان لنقول إنه لا يحمي لبنان إلا جيشه ودولته وقواه الأمنية".









وتابع “لنصلي لتحقيق امنيات رئيس الجمهورية التي اعرب عنها في كلمته في الذكرى الخمسين للحرب الاهلية”.