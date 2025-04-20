السيارة المستهدفة في بلدة كوثرية السياد (فيديو)

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم وظل على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.