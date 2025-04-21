تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة البابا فرنسيس (فيديو)

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة البابا فرنسيس pic.twitter.com/CJReYkgPdS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 21, 2025
تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة البابا فرنسيس pic.twitter.com/CJReYkgPdS
تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون - النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٥. كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة "يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده"، وأن "واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم".