بري للجديد: "علواه"!

عن هذه المفاوضات يقول الرئيس نبيه بري للجديد إن كل الاشارات الواردة الى لبنان مطمئنة، ولكن يبقى موقفي الدائم : ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول.وأضاف الرئيس بري: فإن مجرد طلب الفريق التقني للاجتماع والتفاوض يعد عاملا يعطي ارتياحا، جازما أن لا علاقة بين المفاوضات والملف اللبناني، إذ إن ايران لا تفاوض عن لبنان، ولكن انعكاس أي اتفاق على المنطقة سيشمله، وختم الرئيس بري الحديث عن المفاوضات قائلا باللهجة الجنوبية: علواه يتفقوا (أي يا ريت).أما عن الصراع مع اسرائيل وملف السلاح، فيقول الرئيس بري للجديد "نحنا نفذنا اللي علينا، خليهن ينفذوا اللي عليهن، ومن بعدها لكل حادث حديث".وفي سياق العمل البرلماني، تقول معلومات الجديد إن اقتراحي تعديل القانون الانتخابي البلدي مدرجان على جدول أعمال جلسة الخميس النيابية، والاتجاه العام هو نحو اعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الكبرى، وهذا التعديل لا يستدعي تأجيل الانتخابات مطلقا، وستبقى حتما في مواعيدها المحددة.وعلى خط حصر السجال بين جنبلاط و أورتاغوس، تقول معلومات الجديد إن تدخلا سعوديا حصل على خط كليمونصو لوقف السجال، فتجاوب رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط قائلا: إذا هني كفوا، أنا رح كفي.