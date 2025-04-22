وزير الخارجية سيستدعي السفير الإيراني.. ما السبب؟

علمت "المركزية" أن وزير الخارجية يوسف رجي سيستدعي السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني خلال اليومين المقبلين، وذلك على خلفية ما دوّنه على صفحته على "أكس" حول موضوع حصرية السلاح.

وكان أماني كتب على "أكس"، "إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا.

وتابع: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. ان حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه."