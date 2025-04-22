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محليات

"على الدولة اللبنانية الخروج من موقع المتفرّج العاجز".. تصريح لمسؤول في حزب الله!

2025-04-22 | 08:01
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&quot;على الدولة اللبنانية الخروج من موقع المتفرّج العاجز&quot;.. تصريح لمسؤول في حزب الله!
"على الدولة اللبنانية الخروج من موقع المتفرّج العاجز".. تصريح لمسؤول في حزب الله!

أدلى مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار بالتصريح التالي: ‏

ندين بشدة الجريمة الغادرة والجبانة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية الشيخ ‏حسين عطوي، والتي تأتي في سياق استمرار غطرسة العدو واستباحته للسيادة اللبنانية، وللنيل من المقاومة ‏بشتى انتماءاتها، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أنّ مشروع المقاومة واحد وأنّ العدو واحد. ونتقدم باسم ‏حزب الله من الإخوة في الجماعة الإسلامية ومن عائلة الشهيد بأحر التعازي والتبريكات، سائلين الله تعالى أن ‏يتغمد الشهيد بواسع رحمته مع الشهداء والصالحين. ‏

إنّ تمادي العدو في إجرامه بغطاء وتشجيع أمريكي فاضح، هو نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته، مما يشجع العدو على انفلاته الوحشي وعلى ‏الاستمرار في عربدته دون أي رادع.‏

إن هذا العدوان المتواصل، والذي قد تكرر ظهرًا في بلدة الحنية الجنوبية وأدى إلى سقوط شهيد وعدد من ‏الجرحى، يُحتّم على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرّج ‏العاجز، وألّا تكتفي ببيانات الإدانة التي لم تُجدِ نفعًا، ولم تردع العدو، وأن تقوم بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة ‏على كل المستويات، وبجميع الوسائل المتاحة.‏
 
 
 
 
"على الدولة اللبنانية الخروج من موقع المتفرّج العاجز".. تصريح لمسؤول في حزب الله!

محليات

حزب الله

الجماعة الاسلامية

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