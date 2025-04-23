حزب الله يُصعّد "وتيرة إنتقاد" الدولة! (نداء الوطن)

وبينما كان يُنتظر من "حزب الله" أن يوجه سهام انتقاداته إلى إسرائيل، كان لافتاً أنه انتقد الدولة اللبنانية، فقال بلسان مسؤول العلاقات الإسلامية في الحزب الشيخ عبد المجيد عمار: "على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرج العاجز، وألا تكتفي ببيانات الإدانة التي لم تجدِ نفعاً، ولم تردع العدو، وأن تقوم بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة على كل المستويات، وبجميع الوسائل المتاحة".ولاحظ مراقبون أن وتيرة انتقاد الدولة من "حزب الله"، بدأت تتصاعد، وسألت مصادر سياسية: هل هذا التصعيد موحى به من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، ارتباطاً بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية التي أرجئت، حيث كانت مقررة اليوم الأربعاء لبحث المحادثات التقنية؟