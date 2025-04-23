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محليات

إذا تم اقرار القانون سنكون جاهزين للتحرك.. بيان من فعاليات بيروت

2025-04-23 | 13:47
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إذا تم اقرار القانون سنكون جاهزين للتحرك.. بيان من فعاليات بيروت
إذا تم اقرار القانون سنكون جاهزين للتحرك.. بيان من فعاليات بيروت

صدر عن اجتماع فعاليات بيروت بياناً جاء فيه:

"أهلنا في بيروت بسبب موقفكم المعارض والذي وصل إلى المعنيين، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات رفيعة المستوى لاحتواء الازمة واعادة ملف بلدية بيروت وقانون اللوائح المقفلة المرفوض الى المشاورات السياسية". 

 وتابع البيان" لأن أهالي بيروت أبناء دولة وافساحاً للمجال أمام جهود المسؤولين الغيارى على بيروت وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري، نؤجل تحرك غد الخميس ونترك الأبواب مفتوحة مواكبة للجلسة، فإذا تم اقرار القانون سنكون جاهزين للتحرك. أهلنا في بيروت صوتكم سبق تحرككم لننتظر مفاعيل الجهود السياسية... وبناء عليه نعلّق تحركنا غدا".
إذا تم اقرار القانون سنكون جاهزين للتحرك.. بيان من فعاليات بيروت

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