"مانغا وتفاح"... وعملية تهريب!
أعلنت وزارة الزراعة أنه، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة التهريب، نفّذت فرق من الجمارك ووزارة الزراعة عملية دهم في سوق الخضار بطرابلس وعدد من البرادات التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الفواكه المهرّبة.
وشملت المضبوطات برادًا في منطقة البحصاص يحتوي على 2.5 طن من المانغا اليمنية، 700 كلغ من التفاح التركي، و60 كلغ من الجنارك التركي. وقدّرت قيمتها بأكثر من ملياري ليرة لبنانية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات متواصلة لحماية الإنتاج الزراعي المحلي، مشددة على استمرار المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.