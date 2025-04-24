"مانغا وتفاح"... وعملية تهريب!

وشملت المضبوطات برادًا في منطقة البحصاص يحتوي على 2.5 طن من المانغا اليمنية، 700 كلغ من التفاح التركي، و60 كلغ من الجنارك التركي. وقدّرت قيمتها بأكثر من ملياري ليرة لبنانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات متواصلة لحماية الإنتاج الزراعي المحلي، مشددة على استمرار المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.