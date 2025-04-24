بالفيديو والصور- قضية المرفأ تشعل قصر العدل.. إتهامات بالتآمر وتوعّد بالتصعيد
زار وفد من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت، برئاسة إبراهيم حطيط، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أُبرمت مع المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار.
وبعد اللقاء، وزّعت اللجنة منشوراً في أروقة قصر العدل في بيروت، هاجمت فيه القاضي البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، متهمةً القضاء بـ "التآمر على دماء الشهداء".
كما توعدت البيطار بالتصعيد عبر "تحرّكات في الشارع".