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محليات

برّي: السّلاح إحدى أوراقنا للتّفاوض ولن نسلّمه الآن

2025-04-25 | 03:40
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برّي: السّلاح إحدى أوراقنا للتّفاوض ولن نسلّمه الآن
برّي: السّلاح إحدى أوراقنا للتّفاوض ولن نسلّمه الآن

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، معبّراً عن إرتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه، إلّا أنّه أضاف: "من المهمّ أيضاً الضغط على العدوّ لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار. نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يتشكّك في ذلك. أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أن لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب “الحزب” منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من إسرائيل فليس كذلك. عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف إسرائيل من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ".

وتابع بري في حديث لـ"أساس ميديا": "لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدوّ. سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره". 
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