ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)
جاء في صحيفة نداء الوطن:
كشفت مصادر أردنية مطّلعة لـ "نداء الوطن" أن العلاقة بين "الإخوان" وحزب "جبهة العمل الإسلامي" كانت تعتمد على التنسيق المباشر بين كوادر الجناحين، ما تجاوز الأبعاد السياسية ليصل إلى تهديد الأمن القومي الأردني.
وبحسب المصادر، امتدّ التنسيق بين "الإخوان" في الأردن وحركة "حماس" و "حزب اللّه" ضمن شبكة أمنية عابرة للحدود تخدم أجندات خارجية. لم تقتصر الأنشطة على التجسّس أو التمويل، بل كانت تستعدّ لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية داخل الأردن. وتشير المعطيات إلى أن العناصر المتورّطة تلقت تدريبات في معسكرات "حزب اللّه" في جنوب لبنان، وحصلت على تمويل إيراني لصناعة طائرات مسيّرة وصواريخ. يُتوقع أن يترك هذا الحدث أثراً عميقاً على الحياة السياسية في المملكة، مع طرح سيناريوات لحلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب.