ضربة استباقية تسقط شبكة "الإخوان" بين عمّان وبيروت(نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

كشفت مصادر أردنية مطّلعة لـ "نداء الوطن" أن العلاقة بين "الإخوان" وحزب "جبهة العمل الإسلامي" كانت تعتمد على التنسيق المباشر بين كوادر الجناحين، ما تجاوز الأبعاد السياسية ليصل إلى تهديد الأمن القومي الأردني.